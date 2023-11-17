К Новому году цена на продуктовую корзину значительно возрастет. Как подготовиться потребителям? Индекс инфляции, или то же самое, что индекс потребительских цен - это показатель изменения общего уровня цен на товары и услуги, которые покупает население для непроизводственного потребления. Индекс инфляции в Украине в августе – составил 98,6%, в сентябре - 100,5%, поэтому наблюдается тенденция роста – об этом говорится в обзоре инфляции от Минэкономики.

В прогнозе же Минфина на 2024 дали предположение относительно курса гривны – 40,7 грн за доллар США (средний курс за год). Следовательно, себестоимость и другие расходы в процессе до того, как продукты окажутся на полке, возрастут. Поэтому у производителей есть объективные предпосылки поднятия цен. Видим, что подорожали такие подакцизные товары, как топливо, табачные продукты и другие. По данным официальной статистики в 2022-м самые дешевые сигареты стоили 50 грн, средний сегмент 60 грн, премиум -75 грн. сейчас средняя цена на дешевые сигареты - ориентировочно 72 грн., средний сегмент - 77 грн., а сигареты премиум - 92 грн. Прогнозировано в 2024 году средняя цена самой дешевой пачки будет около 86 гривен, среднего сегмента - 92 гривны, а премиум - более 110 гривен.

Какую же тенденцию можем увидеть на рынке горючего?

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Сравним цены на топливо, текущая средняя цена на бензин А-95 по Украине по состоянию на ноябрь 2023 г., составляет - 55,47 грн., в ноябре же 2022-го года была - 49,42 грн. стоимость дизельного топлива в среднем в ноябре - 55,80 грн. Для сравнения, средняя стоимость дизеля в этот же период в 2022 году составляла - 49,38 грн. По словам участников рынка, сейчас есть основания полагать, что цены достигнут пика зимой. Стабилизируются цены только в 2024 году - сообщают в НБУ. Рост цен на топливо ускорится, что окажет также косвенное проинфляционное влияние на стоимость. Так что снова вырастут цены на мясо, молочные продукты, овощи, фрукты и алкогольные напитки. С последними ситуация довольно сложная, ведь производство украинского алкоголя существенно подорожало.

А как изменилась стоимость водки и вина с 2018 года? Было 90 грн за 0,5 л самой дешевой водки, а стало 100 грн. Вино тихое стоило 42 грн, а сейчас 80 грн.

Попробуем разобраться, сколько должно стоить качественное украинское вино, коньяк, водка и тому подобное?

Если бы вы к примеру захотели создать вино или коньяк, то во-первых, у вас должны быть виноградники площадью хотя бы 1 гектар. Саженец в сертифицированном питомнике стоит от 100 гривен. На посадку 2600 кустов, что оптимально на гектар, нужно ориентировочно от 260 000 грн. У вас должны быть собственные мощности для переработки винограда или вы можете их арендовать. С гектара можно собрать 8-10 тонн винограда и сделать до 10 000 литров вина. Лицензия для малых производителей будет стоить 30 тыс. грн. в итоге – пробки, стеклотара, лабораторные опыты, акцизные марки, заработные платы и налоги, если все учесть, себестоимость бутылки вина обходится производителю в среднем более чем в 100 грн., и, судя по объемам, виноделие в Украине является убыточным бизнесом. Поэтому цены на эту продукцию должны повышаться, а при этом возникает другая сложность - конкуренция с импортом.

Что же с производством водки? Для одной литровой бутылки требуется высококачественный спирт класса люкс, фильтрация, технология очистки, защитный колпачок, бутылка из стекла высокого качества, соблюдение стандартов ISO и т.д., транспортировка в торговые сети, акцизный налог, который в финале составляет более - 120 гривен. В то же время контрафакт стоит от 40 гривен. Да и полки супермаркетов заполнены дешевой некачественной продукцией и дешевым импортом сомнительного происхождения, как гласит поговорка: "дешевая рыбка – плохая юшка". Потому что в недорогом импорте используют дешевые виноматериалы и спирт низкого качества.

Проведя собственное исследование цен на алкоголь национальных производителей в торговых сетях, мы увидели, что цены за водку 0,7 – колеблются в пределах 130 грн, коньяк – 200 грн, а вино – 110 грн. Производителям все труднее удерживать качество за цену, которая является убыточной. А говоря о качественном алкоголе, призываем не гнаться за дешевизной, а посещать только проверенные магазины спиртных напитков, и не реагировать на интернет-сообщения со слишком низкой ценой на спиртные напитки. Остерегайтесь подделок! Надеемся, власти возьмут вопрос низкой цены на алкоголь до урегулирования в пользу качества для потребителей.