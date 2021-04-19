Товарооборот Украины в январе-марте 2021 года составил 28,8 млрд долл.

Импорт товаров в Украину в январе-марте 2021 года составил 15,1 млрд долл., что на 12%, или 1,6 млрд долл., больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, экспорт украинских товаров увеличился также на 12%, или на 1,5 млрд долл., - до 13,7 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Согласно сообщению, товарооборот Украины в январе-марте 2021 года составил 28,8 млрд долл., при этом разница между экспортом и импортом (сальдо) – отрицательная и составляет 1,3 млрд долл.

«Крупнейшими странами, из которых импортировали товары в Украину, являются Китай - 2,3 млрд долл., Германия - 1,3 млрд долл., Россия – 1,2 млрд долл. Всего экспортировали в Китай – на 1,9 млрд долл., в Польшу – на 1 млрд долл., Турцию - на 881 млн долл.», - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров входят: черные металлы - на 2,7 млрд долл., зерновые - на 2,2 млрд долл., руды - на 1,8 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - на 2,6 млрд долл., машины, реакторы, котлы, оборудование и механические устройства – на 1,6 млрд долл., средства наземного транспорта - на 1,5 млрд долл.,

Что этому предшествовало

По данным Гостаможслужбы, импорт товаров в Украину в 2020 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 10,3% и составил 54,2 млрд долл., экспорт украинских товаров уменьшился на 1,7% - до 49,2 млрд долл.

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Автор: Богдан Слуцкий