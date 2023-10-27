Количество украинцев, которые платят за жилье самостоятельно, выросло на 18%.

76% опрошенных украинцев в Польше снимают жилье за свой счет - таких стало больше на 18% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании Международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

"76% опрошенных украинцев в Польше снимают жилье за свой счет. 15% обеспечивают жильем работодатели. Всего 4% живут при помощи благотворительных организаций, 3% приютили поляки, которым правительство платит компенсацию, 2% до сих пор живут во временном жилье от государства", - сказано в сообщении.

В прошлом году снимали жилье за свой счет 58% респондентов - это на 18% меньше, чем в этом году. 22% обеспечивали жильем работодатели. 10% респондентов ответили, что их приютили поляки в своем жилье, 5% жили за счет государства и 5% при помощи благотворительных организаций.

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В агентстве Gremi Personal объясняют, что количество людей, снимающих жилье самостоятельно значительно выросло по ряду причин. Во-первых, уровень социальных выплат в Польше не позволяет прожить без работы, по сравнению с такими странами как Германия, Бельгия, Швейцария. А уровень заработных плат дает возможность снимать отдельное жилье, поэтому украинцы трудоустраиваются и получают достойные условия жизни.

"Напоминаем, что 750 тысяч украинцев в Польше официально трудоустроены, это почти половина из всех украинцев в Польше. В то время, когда всего 28% украинцев официально трудоустроены в Германии. А по данным центрального статистического управления Польши только во II квартале 2023 года украинцы потратили в Польше 1,77 млрд злотых (14,73 млрд грн), что на 300 млн злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили аналитики агентства.

Также на 7% уменьшилось количество тех, кого обеспечивает жильем работодатель. Это связано с тем, что украинцы, уехавшие от войны, преимущественно проживают с детьми, а жилье от работодателя в основном адаптировано для трудовых мигрантов.

"Цифры показывают, что украинцы уже стали самодостаточными в Польше. Это связано с адаптацией и отсутствием социальных программ, как в более богатых странах Европы. Подавляющее большинство уже выучили польский язык. Это помогает устраиваться на работу по специальности, получать высокую заработную плату и снимать себе жилье. Я считаю, что этот фактор повлиял также и на то, что более чем в три раза уменьшилось количество тех, кого приютили поляки в своих домах. Украинцы хотят работать, зарабатывать и быть самостоятельными", - говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Работа украинцев в Польше

По данным миграционной платформы EWL, Польша испытывает значительный дефицит кадров. Чаще всего работодатели сталкиваются с проблемами поиска работников на простую физическую работу.

Среди причин недобора кадров эксперты называют запрет выезда украинских мужчин за границу и упрощенный доступ граждан Украины к рынкам труда других стран ЕС, чем украинцы пользуются, выезжая в Германию, Нидерланды и тому подобное.

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