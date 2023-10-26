Работники из Азии или Латинской Америки, которых активнее начали трудоустраивать в Польше, пока не могут заполнить свободные рабочие места.

Польша испытывает значительный дефицит кадров. Чаще всего работодатели сталкиваются с проблемами поиска работников на простую физическую работу – информирует миграционная платформа EWL.

Среди причин недобора кадров эксперты называют запрет выезда украинских мужчин за границу и упрощенный доступ граждан Украины к рынкам труда других стран ЕС, чем украинцы пользуются, выезжая в Германию, Нидерланды и тому подобное. С августа 2022 года из Польши выехало 350 тыс. человек. Работники из Азии или Латинской Америки, которых активнее начали трудоустраивать в Польше, пока не могут заполнить свободные рабочие места.

Больше всего предложений работы в Польше есть в сфере логистики: в связи с приближением рождественских праздников много вакансий по упаковке и сортировке товаров. Также работодатели предлагают простую физическую работу на предприятиях электроники, пищевой и перерабатывающей промышленности. Минимальная ставка - 21-23 злотых брутто в час (182-200 грн). В месяц можно заработать – 4-4,5 тыс злотых на руки (34,8-39 тыс грн).

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По данным польского Агентства развития предпринимательства (PARP), с октября до конца декабря 2023 года 33% компаний планируют увеличить занятость, 47% не ожидают изменений в составе своих команд, 16% прогнозируют сокращение рабочих мест. Данные Центрального статистического управления (GUS) свидетельствуют, что уровень безработицы в Польше в августе 2023 года составил 5%. По сравнению с июлем 2023 года он не изменился. Это один из самых низких показателей в Европе.

Согласно информации Центрального статистического управления Польши, среднемесячная зарплата (брутто) в августе 2023 года составила 7368,97 злотых (около 64 тыс грн). Кроме того, с нового года в Польше планируют повышение минимальной оплаты труда.

По условиям трудового договора, она составит: с 1 января 2024 года – 4 242 злотых (36,9 тыс грн брутто), с 1 июля 2024 года – 4 300 злотых (37,4 тыс грн брутто).

Для людей, работающих с почасовой оплатой труда, минимальная ставка будет составлять: с начала следующего года 27,7 злотых (240 грн) брутто, с 1 июля 2024 года – 28,1 злотых (244 грн) брутто.

Нехватка украинских беженцев в Польше

В Германию из Польши переезжают молодые образованные украинцы трудоспособного возраста, которые имеют высокий профессиональный потенциал. Об этом говорится в исследовании "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", проведенном миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

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