При определении победителя жюри учитывало социальную и кадровую политику компаний, программы корпоративной социальной ответственности и работу с партнерами.

Журнал "Власть и деньги" составил рейтинг "Топ-50 лучших компаний Украины", в него вошла группа "Метинвест".

Как сообщили в пресс-службе компании, она победила в номинации "Выбор экспертного жюри".

Читайте также"Метинвест" в 2021 году резко увеличил продажи своей продукции в ЕвропуВсего при составлении рейтинга было заявлено 273 компании-лидеры украинского бизнеса, повлиявшие на развитие экономики страны в непростом кризисном 2021 году.

"Мы рады, что оказались в числе финалистов – топ-50. И в итоге – получили наивысшую оценку", - заявили в "Метинвесте" и добавили, что это было бы невозможно без такой команды.

Отмечается, что при определении победителя жюри учитывало социальную и кадровую политику компаний, программы корпоративной социальной ответственности и работу с партнерами.

Автор: Григорий Бондарь