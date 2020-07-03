ГБР вернуло военным изъятые приборы для систем наведения ракет (видео)

Системы были возвращены после громкого скандала.

Государственное бюро расследований вернуло в войска противовоздушной обороны оборудование для наведения ракет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Детективами ГБР были проведены обыски в трех зенитных ракетных бригадах. В ходе проведенных обысков были изъяты сверхвысокочастотные приборы для системы наведения ракет противовоздушной обороны.

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Как говорится в сюжете, приборы были изъяты в связи с выявленными нарушениями при закупке.

Постановление суда об изъятии оборудования вызвало возмущение у военных, так как детективы, проводившие изъятие не имели при себе разрешение на данное процессуальное действие. Как отмечается в сюжете, без изъятого оборудования система ПВО функционировать не может.

Теперь, как отмечает корреспондент ТСН, действия детективов, которые фактически поставили под угрозу безопасность страны - будут расследовать.

Как сообщалось, 2 июня 2020 года в зенитных ракетных бригадах следователи Государственного бюро расследований провели осмотр и изъятие приборов, необходимых для работы системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов. Вместе с тем, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь "об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов".

Такие же зеркальные процессуальные действия были проведены в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836).

Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины получили первую партию ракет с комплексов Javelin, которая прибыла из США.

2 июня 2020 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о том, что каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать Javelin.

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