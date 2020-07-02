Военных ВСУ на Донбассе усилят комплексами Javelin - Генштаб

Каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать Javelin, пояснил начальник Генштаба.

Украинских военных, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, усилят противотанковыми комплексами Javelin, полученными из США.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью агентству АрміяInform.

По его словам, сейчас одна из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывает тактику применения Javelin.

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"Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать Javelin", - сказал Хомчак.

"Кроме того, во время подготовки этой бригады к очередной ротации отработаем и применения беспилотников "Байрактар" с боевым поражением цели", - добавил он.

Хомчак рассказал, что ВСУ сейчас гораздо больше внимания уделяют подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности.

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"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А армия должна быть обученной и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовленной к разному развитию событий...", - пояснил командующий ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины получили первую партию ракет с комплексов Javelin, которая прибыла из США.

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