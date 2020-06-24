Украина получила от США первую партию ракет к комплексам Javelin

Остальные военные товары будут доставлены в течение ближайших двух лет.

Вооруженные силы Украины получили первую партию ракет к комплексам Javelin, которая прибыла из США.

Об этом сообщает пресс-служба отечественного Министерства обороны в среду, 24 июня.

"16 июня 2020 года в Украину в рамках пилотного проекта по программе Правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно — ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более $27 млн", - говорится в сообщении.

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В оборонном ведомстве уточнили, что для потребностей ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

"Проект предусматривает поставку для Вооруженных Сил Украины комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла. Поставки остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрено в 2021-2022 годах", - пояснили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, ранее Госдеп США одобрил продажу Украине 16 катеров Mark VI и вооружение на $600 миллионов.

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