Национальной экономической стратегией-2030 предусмотрено уменьшение роли государства, как владельца крупных предприятий.

Первые объекты в рамках большой приватизации уже подготовлены к продаже Фондом государственного имущества Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов».

«Принятие 20 марта этого года закона 4543, благодаря голосованию в Верховной Раде, устранило последнее препятствие для возобновления приватизации крупных государственных предприятий, или так называемой «Большой приватизации». И уже сейчас первые объекты готовы, по информации Фонда государственного имущества Украины», - отметил он.

Премьер подчеркнул, что национальной экономической стратегией-2030 предусмотрено уменьшение роли государства, как владельца крупных предприятий. В ее подчинении должны функционировать исключительно стратегически или социально важные предприятия. В то же время, начало большой приватизации станет позитивным сигналом для инвесторов.

«Разблокирование Большой приватизации – это абсолютно четкий сигнал о том, что Украина готова сотрудничать с инвесторами, готова к инвестициям, что мы обеспечим прозрачную и честную продажу крупных предприятий в Украине», - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Автор: Григорий Бондарь