Алюминий имеет ключевое значение для производства электромобилей.

Европейские и американские покупатели будут агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если Европейский Союз примет решение о запрете его импорта из России в ближайшие месяцы.

Как пишет Reuters, алюминий имеет ключевое значение для производства электромобилей и его нехватка приведет к еще большему росту цен на поставки из регионов с Ближнего Востока и стран Азии.

"Гонка за алюминием из стран Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях, которые уже сталкиваются с высокими расходами на сырье и заработную плату", - пишет издание.

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По данным Международного института алюминия, в прошлом году на долю ближневосточных производителей пришлось почти 9% мировых поставок. Примерно два миллиона из них было отправлено в Европу и США.

Потеря российского алюминия создаст на европейском рынке дефицит в размере 500 000 тонн, который не удастся быстро покрыть за счет других источников.

ЕС уже несколько месяцев обсуждает санкции, которые запретят российский алюминий. Новые санкции в отношении алюминия не были включены в его последний пакет, посвященный второй годовщине вторжения России в Украину, но ожидается, что блок вскоре предложит еще один пакет с новыми запретами на импорт, сообщили источники.

Отмечается, что рост цен в случае запрета едва ли достигнет уровня 2018 года, когда были введены санкции против "Русала". Тогда цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) подскочили на 35% за несколько дней до семилетнего максимума. Однако он может оказаться весьма существенным, если санкции поддержит Лондонская биржа металлов – 90% алюминия поступает на ее склады из России.

Импорт алюминия в ЕС с Ближнего Востока составил почти 1,2 миллиона тонн или 18,8% от общего объема в прошлом году, тогда как США импортировали более 800 000 тонн или 19,3%.

Импорт российского алюминия в Европу

Европа профинансировала Россию на сумму около 2,3 миллиарда евро в 2022 году через импорт алюминия. Отмечается, что введение запрета на импорт алюминия встретит сопротивление со стороны таких промышленных стран, как Италия, сопротивляющихся мерам, которые могут привести к повышению цен, а также со стороні европейских промышленных потребителей.

Новый пакет санкций неоднократного называли "самым слабым". В него должны были войти ограничения против 55 компаний и более 60 физических лиц из России. В начале февраля стало известно, что в пакете не будет новых запретов на российский импорт.

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