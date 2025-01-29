Отмечается, что такой шаг будет способствовать росту внутреннего производства и развитию производства удобрений в Евросоюзе.

Европейская комиссия рассматривает введение пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из Российской Федерации и Беларуси, а также на некоторые азотные удобрения. Цель предложения - уменьшить зависимость российского и беларуского импорта.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что в случае одобрения предложения Европейским парламентом и Советом ЕС весь сельскохозяйственный импорт из указанных стран будет облагаться пошлинами.

Отмечается, что импорт из РФ и Беларуси, в частности удобрения, делает ЕС уязвимым к потенциальным принудительным действиям со стороны Москвы и, таким образом, представляет риск для продовольственной безопасности блока.

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Пошлины будут способствовать росту внутреннего производства и развитию производства удобрений в Евросоюзе, а также позволит диверсифицировать поставки из третьих стран. Предложение включает смягчающие меры на случай, если европейские фермеры столкнутся с ростом цен на удобрения.

Отмечается, что транзит сельскохозяйственных продуктов и удобрений из РФ и Беларуси в третьи страны незатронутым санкциями, поэтому операции купли-продажи российской сельскохозяйственной продукции остаются неизменными, как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на европейских судах или предоставление страховых и финансовых услуг.

16-ый пакет санкций ЕС против России - последние новости

Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций против Российской Федерации. Ограничения предусматривают отключение около 15 банков РФ от банковской системы SWIFT и ряд других мер.

Кроме того, в пакете предлагаются меры, направленные против более чем 70 судов "теневого флота", участвующих в транспортировке российской нефти. Также предлагается ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия.

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