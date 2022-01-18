Более 65% покупателей будут заинтересованы небольшими квартирами.

В первом полугодии 2022 года более 40% покупателей на первичном рынке Киева будут ориентироваться на стоимость жилья в пределах 1,2-1,5 тыс. долл./кв. м, 30-35% - около 1,5 тыс. долл./кв. м, 20% - 1,7-2 тыс. долл./кв. м, около 5-10% - более 3 тыс. долл./кв.

Об этом сообщил основатель группы строительных компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

По его словам, более 65% покупателей будут заинтересованы небольшими квартирами, где "каждый метр площади должен быть полезным". Около 20% инвесторов заинтересуются таунхаусами и дуплексами (дом на две семьи), 15% - усадьбами площадью 150-250 кв. м с земельным участком в 10-15 соток.

"При этом для всех групп покупателей важными станут создаваемая инфраструктура, имеющаяся рекреация (озера, луга, леса), современная архитектура, использование инновационных технологий в строительстве", - отметил эксперт.

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По его мнению, в 2022-2025 годах более 70% покупателей будут интересоваться приобретением жилья в комплексах, созданные в концепции "новых городов". Такой вид строительства в последние 3 года является трендом в США и Европе.

"Новые города" призваны удовлетворить максимум потребностей современного человека: жизнь, где все под рукой, в сочетании городского комфорта с окружающей средой, в максимальном использовании современных технологий, которые существенно улучшают жизнь людей", - подчеркнул Подвысоцкий.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев 2021 года украинские банки выдали 9,7 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд грн.

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