Всего в уполномоченные банки поступило 1573 заявки на участие в программе на общую сумму 1,38 млрд грн.

По состоянию на 25 ноября уполномоченные банки по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписали 1135 кредитных договоров на общую сумму 987 млн грн, при чем как на первичном (24,46%), так и вторичном (75,54%) рынках.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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В целом, в уполномоченные банки поступило 1573 заявки на участие в программе на общую сумму 1,38 млрд грн, из которых 25% составляет первичный рынок и 75% – вторичный.

Согласно представленным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были г. Киев (33,1%), Киевская обл. (31,5%), Львовская обл. (6,5%), Харьковская обл. (6,1%), Волынская обл. (3,9%).

Ипотека в Украине:

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека 7%".

Автор: Екатерина Жирий