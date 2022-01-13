По состоянию на 6 декабря по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%.

Чтобы купить однокомнатную квартиру, украинцам придется жить в режиме жесткой экономии от пяти до восьми лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua со ссылкой на аналитический портал "Слово и дело"

Как говорится в сюжете, журналисты подсчитали, сколько необходимо работать украинцам, чтобы приобрести квадратные метры.

Для этого взяли среднюю зарплату в каждой области и среднюю стоимость однокомнатной квартиры. Получается, чтобы купить квартиру, дольше всего работать придется во Львове и Одессе.

На жилье в новостройке необходимо потратить около восьми лет жизни при условии, что получится откладывать всю свою зарплату.

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В Киеве, чтобы собрать на новое жилье, необходимо откладывать зарплату почти в течение шести лет. На вторичном рынке этот срок несколько меньше – более пяти лет.

Быстрее всего приобрести квартиру можно в Северодонецке и Краматорске.

Ипотека:

Украинцы не охотно покупают жилье в ипотеку. Об этом заявил эксперт по рынку недвижимости Виктор Забоенко.

"За 2021 год ипотечных сделок было не так много. Это составляет около 1-2% от общего количества всех сделок по новостройкам", – говорит Забоенко.

Специалист объясняет это тем, что взять ипотеку непросто. Существует ограничение по возрасту, размеру зарплаты и году сдачи дома. Если дом ввели в эксплуатацию раньше 2018 года, то ипотеку оформить не получится.

"Несмотря на то, что было неоднократно объявлено о программе ипотечного кредитования ниже 10% — 5, 7, 10%, реальная ситуация иная. Средняя ставка ипотечного кредитования в районе 16-19% годовых со всеми налогами, сборами, страхованиями", — говорит Забоенко.

Прогноз на 2022 год:

Эксперты прогнозировали, что в первом полугодии 2022 года, при сохранении контролируемой пандемической ситуации и относительной экономической стабильности, на первичном и вторичном рынках жилья в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове рост цен не превысит 5-7%.

Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости прогнозировали, что после новогодних праздников в Украине изменятся цены на загородное жилье.

Цены на жилье в Киеве:

По состоянию на 24 ноября 2021 года с начала пандемии коронавируса, цена первичной недвижимости в Киеве выросла на 37%.

По состоянию на 6 декабря по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%.