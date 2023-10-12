Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов прогнозирует, что во второй половине октября и в ноябре глобальных изменений в стоимости жилья на первичном рынке не стоит ожидать.

Отмена фиксированного курса доллара в ближайшей перспективе не повлияет на стоимость жилья на первичном рынке.

Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов. По его словам, сейчас НБУ эффективно работает над тем, чтобы либерализация валютного рынка не сопровождалась резкими курсовыми изменениями.

"Режим "управляемой гибкости" сохраняет за НБУ возможность осуществления тактических мер, направленных на удовлетворение спроса на валюту. Поэтому ожидается, что в ближайший месяц допустимый разрыв межбанковского и наличного курсов вряд ли будет больше 1%, а ожидаемый валютный "коридор" сохранится в пределах 38-39, 5 грн/долл", - прогнозирует Семенцов.

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По словам эксперта, ценообразование на первичном рынке жилья базируется на курсе доллара, что в контексте конъюнктуры валютного рынка не повлияет на стоимость квадратного метра. А если принять во внимание достаточно низкий уровень спроса и объективные условия войны, во второй половине октября и в ноябре глобальных изменений в стоимости жилья на первичном рынке не стоит ожидать.

"Как и в течение 9 месяцев 2023 года уровень спроса составляет максимум треть от довоенного уровня. А в общем соотношении с имеющимся предложением – это лишь 15-20%. И в ближайшей перспективе рост спроса маловероятен", - отметил он.

Также он указал на то, что имеющийся спрос распределен неравномерно, так как более 70% покупателей интересуют квартиры в уже возведенных домах или в жилых комплексах или отдельных очередях ЖК на завершающих стадиях строительства (с уровнем готовности от 70% и ожидаемым вводом в эксплуатацию до конца первого полугодия 2024 года).

Смена курсового режима

Национальный банк Украины с 3 октября отменил фиксированный курс гривни к доллару и ввел гибкий курс. Отныне внедрен режим "управляемой гибкости", при котором курс будет устанавливаться в соответствии с ситуацией на межбанковском валютном рынке, однако НБУ будет контролировать, чтобы не происходило значительного обесценивания или роста курса.

До полномасштабного российского вторжения в Украине был плавающий валютный курс, однако после начала большой войны НБУ держал фиксированный курс гривни к доллару, – сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года – 36,57 грн/доллар.

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