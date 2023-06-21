В Украине уровень спроса на первичное жилье сейчас в среднем минимум в 3 раза меньше предложения.

Во втором полугодии этого года, в зависимости от хода военных действий и экономической ситуации в стране, стоимость жилья на первичном рынке вырастет в среднем на 3-5% в гривневом эквиваленте.

Как сообщил УНИАН соучредитель и управляющий партнер инвестиционно-девелоперской компании INSPI Development Владимир Семенцов, в настоящее время для роста стоимости жилья нет ни экономических, ни конъюнктурных предпосылок, в первую очередь речь идет об уровне спроса.

Он подчеркнул, что инфляция для первичного рынка, прежде всего, отражается в стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. Однако, по мнению эксперта, в случае более или менее стабильной экономики и постепенном ее росте, цены на стройматериалы будут оставаться на устойчивом уровне.

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Второй причиной, которая потенциально может двигать цены вверх, Семенцов назвал соотношение спроса и предложения.

По его данным, в зависимости от локации, состояния готовности, класса и качества объекта, уровень спроса в среднем минимум в 3 раза меньше предложения. Лишь в отдельных объектах, возведение которых близится к завершению (со степенью готовности от 80% и выше и с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в течение 6-8 месяцев), спрос на 40-50% меньше предложения.

"Иначе говоря, фактор спроса не влияет на ценовую конъюнктуру рынка. Понимаем, что законы бизнеса да еще и в условиях войны работают: рост цен при минимальном спросе не только не будет побуждать покупателей "торопиться" с покупкой жилья, а наоборот - будет вызывать лишь раздражение и попытки найти другой объект по адекватным ценам", - подчеркнул специалист.

Что касается уровня спроса во втором полугодии, то, по его прогнозу, при самом оптимистичном сценарии спрос будет расти точечно и только на почти готовые объекты в отдельных локациях, наиболее защищенных от вражеских ракетных атак. Поэтому наибольшее внимание потенциальных покупателей (более 75% спроса) будет приковано к одно - или двухкомнатным домам площадью от 40 кв. м до 70 кв. м в объектах на финальных стадиях строительства, расположенных в относительно безопасных городах, таких, как Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, частично это касается Одессы и Днепра.

Ситуация на рынке жилья в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в Украине за три месяца 2023 года построили 24 905 квартир или 1,942 млн. квадратных метров жилья, из которых 4922 квартиры в одноквартирных домах и 19 983 - в многоквартирных.

По итогам 2022 года ввод в эксплуатацию жилья в Украине сократился на 37,8% по сравнению с 2021 годом – до 7 млн 110,2 тыс. квадратных метров.

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