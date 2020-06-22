Доступная ипотека будет работать только под 2-3% годовых - Зубик

Доступная ипотека будет эффективной, если опустить ставку по кредитам до 2-3% годовых. Есть риск, что программа кредитования под 10% привлечет слишком мало желающих в ней поучаствовать и не станет по-настоящему масштабным проектом.

Об это заявил в интервью «Цензор.НЕТ» Владимир Зубик, президент Ассоциации предприятий-строителей «Интергал-Буд».

«Я поддерживаю стремление главы государства запустить ипотеку. Но считаю, что 10% – это слишком высокая ставка в условиях, когда курс гривны стабилен. Фактически сегодня это 10% в валюте. В Киеве сегодня стоимость аренды жилья – примерно 7-12% годовых от цены квартиры. Получается, аренда даже выгоднее, чем ипотека? Более того, уверен, что, даже предложив рынку кредиты под 10%, страна ничего в макроэкономическом смысле не выиграет. Это не сработает. Есть реальный опыт застройщиков, наши расчёты, подтвержденные 20-летним опытом. Того же "Интергал-Буда", который построил уже несколько миллионов квадратных метров жилья, и одним из первых на рынке начал предлагать свою рассрочку покупателям. Могу подтвердить, что предложение с удорожанием в 10% годовых (аналогичное обсуждаемым сейчас условиям) практически не заинтересовало покупателей. А при 2-3% удорожания в компании мгновенно выстраивались огромные очереди из желающих. Ведь это подъемная ставка, и она работает. А если добавить возможность брать кредит на срок не 3-5, а 15-20 лет, то мы получим колоссальный эффект. Это подтверждает практика. Одновременно наши расчёты показывают, что при ставке 10% годовых таких займов будет не более 4-5 тысяч на всю страну. То есть, даже "дожав банки", мы глобально не решаем задачи жилищного обеспечения людей, да и экономку страны не перезапустим», - отметил Владимир Зубик.

По его словам, власти должны создать условия, когда банковские кредиты перезапустят экономику страны.

«Я выражаю, думаю, не только свою позицию, но и позицию большей части украинского бизнеса. Первое. Мы говорим о том, что правительство и НБУ должны создать условия, когда банки будут вынуждены кредитовать реальный бизнес, а не зарабатывать на ОВГЗ. Нам нужно запустить механизм компенсации по кредитам, которые пойдут на покупку украинских товаров с максимальной локализацией производства – сделанных украинскими предприятиями из украинского сырья. Это, прежде всего, ипотека. При объемах ипотечного кредитования в 30-40 млрд грн на компенсацию понадобится несколько миллиардов гривен. Извините, мы на дороги в этом году собрались потратить 100 млрд грн! Я ничего не имею против строительства дорог, но выделить всего пару процентов от этой суммы на перезапуск рынка новой недвижимости - это разумно. Тем более, что государство вернет эти несколько миллиардов в виде налогов и сборов», - подчеркнул Владимир Зубик.

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