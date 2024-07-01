Среди главных причин подорожания компания назвала рост цен на электроэнергию, топливо и инфляцию.

С понедельника, 1 июля, национальный почтовый оператор "Укрпочта" индексирует стоимость услуг на отправления по Украине в пределах тарифов "Стандарт" и "Экспресс". Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

Согласно обновленным тарифам стоимость отправлений "Стандарт" увеличится в среднем на 5-9 грн. Тарифы "Экспресс" по области и в пределах Украины изменятся в среднем на сумму до 10 грн в зависимости от веса отправления. Например, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь будет стоить 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн – до пересмотра.

Отмечается, что для отправлений до 2 кг теперь стоимость будет единой в пределах страны. Согласно тарифу "Стандарт" для отправлений до 2 кг по области она составит 40 грн, по Украине – 45 грн. А для тарифа "Экспресс" – 45 и 60 грн соответственно.

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"Вынужденно пересматриваем и индексируем тарифы на отправления в Украине. Ключевые причины – это рост цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги, инфляция, а также значительные разрушения инфраструктуры в результате российских обстрелов и необходимость ее восстановления. Обновленные тарифы также содержат расходы на реализацию мероприятий для обеспечения непрерывной работы в условиях отсутствия электроэнергии, в частности на прифронтовых территориях", – говорится в сообщении.

В то же время тарифы на пересылку письменной корреспонденции, услуг "Укрпочта. Документ" и международных отправлений не изменятся.

В компании подчеркнули, что с начала полномасштабной войны и в результате оккупации "Укрпочта" потеряла активов и понесла убытки на общую сумму около 2,5 млрд гривень.

"Укрпочта" – последние новости

16 мая, в День вышиванки, национальный оператор почтовой связи "Укрпочта", как и анонсировалось, выпускает две новые марки с фрагментами вышивки Харьковщины и АР Крым.

27 июня национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" ввел в обращение новый почтовый выпуск "Налоги. Армия. Победа", посвященный уплате налогов.

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