Тираж каждой марки составляет 800 тысяч экземпляров.

16 мая, в День вышиванки, национальный оператор почтовой связи "Укрпочта", как и анонсировалось, выпускает две новые марки с фрагментами вышивки Харьковской области и АР Крым, сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"За эскизы были использованы образцы древних вышиванок, предоставленных Национальным музеем украинского народного декоративного искусства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лист "Крымскотатарская вышивка – код народа. Автономная Республика Крым" имеет тираж марки в 800 000 экземпляров. Количество марок в листе – 8+1 купон. Номинал каждой почтовой марки – U. Это эквивалент – 15,00 грн.

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Лист "Украинская вышивка – код нации. Харьковская область" имеет тираж марки в 800 000 экземпляров. Количество марок в листе – 8+1 купон. Номинал каждой почтовой марки – F. Эквивалент – 30,00 грн.

"Укрпочта" – последние новости

1 мая стало известно, что компания столкнулись с критикой в социальных сетях после того как выставила на "Prozorro.Продажи" более 500 старых автомобилей, чтобы на вырученные средства обновить свой автопарк. В сети тогда возмутились, что эти автомобили не могут передать армии.

10 мая почтовый оператор анонсировал старт продаж на аукционах посылок, которые были невостребованы и поэтому неврученные в течение шести месяцев.

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