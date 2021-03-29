Основатель международной технологической компании Ajax Systems считает, что новый правовой режим Дія City позволит бизнесу не искать лучших условий работы за рубежом.

По мнению основателя международной технологической компании Ajax Systems Александра Конотопского, новый правовой режим Дія City позволит его бизнесу, который работает со 120 странами, не искать лучших условий работы за границей.

Позицией бизнеса по законопроекту о Дія City Конотопский поделился на онлайн-пресс-конференции, посвященной доработанному проекту закона 4303.

Александр Конотопский отметил, что сегодня украинские компании не являются конкурентоспособными из-за больших налогов. Поэтому многие из них вынуждены переезжать в другие юрисдикции в поисках лучших условий. Конотопский говорит, что с такими же проблемами сталкивается и Ajax Systems, и приводит пример его китайских конкурентов, которые платят только 6% налога на прибыль, тогда как в Украине этот налог выше в три раза.

Директор Ajax Systems выразил поддержку принятию правового режима, которым предусмотрено уменьшение налогов для резидентов в несколько раз: «Дія Сіtу даст нам возможность работать у себя дома и никуда не выезжать».

Кроме уменьшения налогов, Александр Конотопский отметил, что Дія Сіtу дает гарантии компаниям от неправомерного вмешательства со стороны правоохранительных органов. По его мнению, этот фактор является не менее важным для успешного развития бизнеса и роста IT-сектора в Украине.

Напомним, что на сайте Верховной Рады появился текст доработанного законопроекта 4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине». Этим документом будут установлены правовые основы специального налогового режима для IТ-индустрии. Новая редакция документа учитывает правки и пожелания, которые авторы законопроекта получили от представителей IТ-сообщества.

По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Дія Сіtу поможет к 2025 году увеличить доходы IT-отрасли с $6 млрд до $16,5 млрд, а количество работников — с 200 до 450 тысяч.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко