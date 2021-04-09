Минцифры рекомендует украинцам переходить на ID-карты.

Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет, поэтому Министерство цифровой трансформации рекомендует людям переходить на ID-карты.

Об этом сказал в интервью УНИАН руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

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«Не будет цифровизации паспортов-книжек, поскольку книжек в Украине было выпущено десятки миллионов, и они все в бумаге. Обработать такие колоссальные объемы данных, проверить их валидность, учитывая, что обмена данными между многими государственными реестрами не было, почти нереально. Поэтому мы рекомендуем всем переходить на ID-карты», - сказал он.

По словам Баника, для тех, кто не хочет переходить на ID-карты, есть биометрический загранпаспорт, который позволяет пользоваться всеми государственными услугами в сфере обслуживания наравне с обычным.

Этот документ оцифрован и отображается в мобильном приложении «Дія».

Что этому предшествовало

30 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» (№4355), которым приравняла электронные паспорта к физическим аналогам.

Государственные учреждения и частные организации с 23 августа, когда вступит в силу закон, легализирующий электронные паспорта в мобильном приложении «Дія», не смогут отказывать в приеме таких документов.

Минцифры запустило электронные паспорта в приложении «Дія» в апреле прошлого года.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Автор: Павел Степанец