Польский завод Cersanit в Звягиле остановил работу после двух атак России

Повреждены здание и ключевые элементы технологической линии.

Польская группа компаний Cersanit полностью остановила производство на заводе по выпуску керамики и сантехники в Звягеле Житомирской области после двух российских атак дронов. Об этом компания сообщила в заявлении.

Отмечается, что в ночь с 11 на 12 сентября и в ночь с 15 на 16 октября завод подвергся атакам российских дронов. В результате этих атак серьезно повреждены здание и ключевые элементы технологической линии.

"Все работники, которые в это время находились на территории завода, были благополучно эвакуированы – никто не погиб и не пострадал", – говорится в сообщении.

Видео дня

Однако, поскольку в нынешних условиях гарантировать безопасность работникам невозможно, а масштаб разрушений не позволяет возобновить производство, правление приняло решение о полном прекращении производства на заводе Cersanit в Звягеле.

"Интенсивные атаки, частые воздушные тревоги и связанные с ними эвакуации (даже несколько раз в день), временные перебои в электроснабжении и падение напряжения делают невозможной стабильную и безопасную работу. Безопасность людей для нас превыше всего, и мы не можем подвергать их риску", – добавили в заявлении.

Справка. По данным Forbes Ukraine, Cersanit является крупнейшим в Украине производителем керамической плитки и сантехники. Завод в Звягельском районе работает с 2007 года, он является одним из крупнейших работодателей Житомирской области. По данным компании, на предприятии в Звягеле занято около 1000 человек в сфере производства, продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Другие компании, приостановившие работу

Напомним, что завод "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" в Луцке приостановил работу после российских атак. Завод работал в Луцке более 20 лет и обеспечивал 5000 рабочих мест.

В Киевской области компания "Чистая Вода" временно приостановила производство и доставку после российского удара по селу Мила Бучанского района Киевской области. Предприятие получило серьезные повреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: