Состояние турецких бизнесменов на двоих составляет 2,3 млрд долларов.

Владельцы турецкой компании Baykar Defense – Сельчук и Халюк Байрактары – впервые попали в список миллиардеров от Forbes. Так, технический директор и совладелец компании Baykar Defence Сельчук Байрактар занял 2410 место с состоянием в 1,2 млрд долларов.

В то же время генеральный директор компании Baykar Defence Халюк Байрактар разместился на 2545 строчке, а его состояние оценивается в 1,1 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга.

Сельчук Байрактар также является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Стоит отметить, что Baykar Defense – турецкая военная компания, основанная в 1986 году как предприятие по сборке автомобильных компонентов, но начиная с 2000 года акцент был смещен на производство БПЛА, которые активно используются украинской армией.

Турецкая компания Baykar также начала строительство завода по производству дронов в Украине. Предприятие будет производить беспилотники Bayraktar модели ТВ2 или ТВ3.

Обновленный список Forbes

В обновленном глобальном рейтинге Forbes стало больше миллиардеров. Также в этом году участники списка приумножили состояние. Что касается представителей Украины, то в целом в списке осталось пять украинских граждан.

В этом году в ежегодный рейтинг самых богатых людей мира Forbes вошли 125 миллиардеров из России, и это число стало рекордным. До этого предыдущий рекорд установили в 2021 году - тогда в рейтинг попал 121 миллиардер из России.

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