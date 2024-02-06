Предприятие строят под Киевом.

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству дронов в Украине. Предприятие будет производить беспилотники Bayraktar модели ТВ2 или ТВ3.

Об этом заявил глава компании Халук Байкар агентству Reuters во время выставки вооружений в Саудовской Аравии. По его словам, завод строят под Киевом.

"Наш завод строится (...) Нам нужно примерно 12 месяцев, чтобы завершить строительство, и тогда мы перейдем к внутреннему оснащению, оборудованию и организационной структуре. Завод в Украине большой, мы планируем нанять около 500 человек", – сказал он.

Видео дня

Халук Байрактар подчеркнул, что новый завод сможет производить около 120 единиц аппаратов TB2 или TB3 в год. Эти планы идут полным ходом и "ничто" не сможет их остановить.

Производство вооружения в Украине

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что производство оружия в нашей стране выросло втрое. По его словам, Украина на системном уровне разворачивает производство таких чрезвычайно нужных вещей как боеприпасы для наших отечественных дронов.

Ранее СМИ писали о том, что немецкая компания Rheinmetall планирует начать сборку своего бронетранспортера Fox в Украине, отправив его компоненты через границу. В дальнейшем амбициями Rheinmetall является производство в Украине нового танка "Пантера" и средств ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: