По данным опросов, предприниматель является одним из самых популярных общественных деятелей страны.

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании "Baykar Makina" Сельчук Байрактар может стать следующим президентом Турции. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что беспилотники, произведенные компанией Байрактара, помогли Украине на поле боя. Сейчас предприятие строит в стране завод по их производству. Азербайджан использовал их против армянских войск в 2020 году. В Ливии они помогли предотвратить нападение полевого командира, поддерживаемого Россией.

"В Турции беспилотники Байрактара сделали 42-летнего аэрокосмического инженера, получившего образование в Массачусетском технологическом институте, народным героем за то, что он вывел страну на мировую арену и, возможно, стал ее следующим лидером", - пишет СМИ.

Журналисты подчеркивают, что Байрактар, часто одетый в летную куртку и очки-авиаторы, женат на одной из дочерей действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и повсюду его встречают поклонники. По данным опросов, Сельчук Байрактар является одним из самых популярных общественных деятелей страны.

Отмечается, что вопрос, кто станет преемником Эрдогана, стал актуальным после того, как в начале месяца президент заявил, что выборы в местные органы власти, которые пройдут в эти выходные, станут его последней предвыборной кампанией. Эрдоган еще может передумать, но внимательные наблюдатели за турецкой политикой говорят, что поиски преемника уже начались.

"Я думаю, что идеальный шторм склоняется в сторону Байрактара", - говорит профессор стратегии в Военно-морском колледже США и эксперт по турецкой политике Бурак Кадерчан.

Как пишет издание, Байрактар оставался относительно малоизвестным в Турции. Но по мере того, как репутация дронов взлетала вверх, росла и его репутация.

"Сторонники Сельчука Байрактара говорят, что его успех указывает на более меритократическое будущее, описывая его в терминах, которые обычно присущи таким людям, как Стив Джобс или Илон Маск. По мнению аналитиков, его образ инженера и предпринимателя является тонким, но важным отходом от тех аспектов правления Эрдогана, которые ослабили турецкие институты и централизовали власть вокруг президента", - резюмируют авторы статьи.

Сельчук Байрактар - интересные факты

Зять президента Турции Эрдогана Сельчук Байрактар сделал страну мировым лидером в производстве смертоносных дронов. Осенью 2023 года его компания продемонстрировала новое поколение беспилотных боевых самолетов, которые будут летать быстрее и дальше, неся при этом больше вооружения, чем предшественники.

Байрактар сталкивается со многими проблемами в осуществлении своих самых больших амбиций. Так, США, Израиль и Китай остаются крупнейшими в мире поставщиками дронов.

Также УНИАН сообщал, что Турция выдала лицензии на производство Bayraktar TB2 и Akinci в Украине. Как сообщили в компании, общий объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет более 95 млн долларов. Завод планируется открыть в 2025 году.

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