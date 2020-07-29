Bosch на треть увеличила продажи в Украине

По итогам 2020 года компания планирует превысить показатель 2019 года...

Один из ведущих мировых поставщиков технологий и услуг в Украине – компания Bosch в 2019 году увеличила объемы продаж на 34% по сравнению с 2018 годом – до 121 млн евро.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор компании «Роберт Бош Лтд» Виталий Бульда.

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«Это был самый лучший товарооборот со времени основания компании. В прошлом году мы сделали более 60 промышленных коммерческих проектов, они были удачными у нас. Мы разработали также социальные проекты, у нас более 15 социальных проектов было сделано в 2019 году. То есть, 2019 год был для нас очень позитивным», - сказал он.

Прогнозы

По его словам, есть все основания считать, что в 2020 году Bosch превысит показатель 2019 года.

Влияние коронавируса

Бульда также сообщил, что с 16 марта 90% сотрудников перешли на удаленную работу, а на рабочих местах остаются работники сервисных служб и логистики.

«На сегодняшний день у нас нет в планах сокращения количества персонала, наоборот – мы хотим увеличить персонал», - сказал он.

Изменение тенденций на рынке

Кроме того, Бульда отметил, что сейчас наблюдается существенное изменение тенденций на рынке, причем это касается не только значительного увеличения онлайн-продаж.

«Люди остались в Украине и начали обустраивать дома. Мы видим, что пошел спрос на бытовой ассортимент, на садовую программу, на новые газовые котлы. Люди достаточно активно занимаются своими домами, ремонтом, модернизацией, это очень хорошо. Что касается других продуктов, то мы видим, что идет наращивание мощностей переработки пищевой промышленности, у нас уже пошли тендеры, которые мы выиграли в этом направлении», - сказал он.

Ситуация на рынке

28 июля 2020 года стало известно о том, что чистая прибыль LVMH, крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс, в первом полугодии 2020 года сократилась на 84% - с 3,27 млрд евро до 522 млн евро.

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