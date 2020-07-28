Из-за коронавируса чистая прибыль LVMH упала на 84%

Двузначное падение продаж было отмечено во всех сегментах бизнеса LVMH с начала 2020 года

Чистая прибыль LVMH, крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс, в первом полугодии 2020 года сократилась на 84% - с 3,27 млрд евро до 522 млн евро.

Об этом говорится в обнародованном отчете компании.

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Падение выручки

Выручка компании снизилась на 27%, с 25,08 млрд евро до 18,4 млрд евро, причем двухзначное падение продаж было зафиксировано во всех сегментах бизнеса.

Пандемия COVID-19 вызвала резкое падение количества международных путешественников и закрытие магазинов и предприятий группы LVMH в большинстве стран на несколько месяцев, отмечается в сообщении.

В июне появились признаки восстановления в ряде сегментов бизнеса, но во втором квартале доходы существенно упали в США и Европе. Азия показала более позитивные результаты, в том числе благодаря сильному восстановлению в Китае.

Среди подразделений в первом полугодии наиболее значительно сократились продажи часов и украшений — на 38%.

Выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) уменьшилась на 32% .

Выручка в сегменте модной одежды и изделий из кожи упала на 23%.

Реализация алкогольных напитков сократилась на 20%, особенно сильно уменьшились продажи шампанского.

Объем продаж парфюмерии и косметики упал на 29%.

Хронология событий

В декабре 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный тип коронавируса. Из-за вспышки владелец концерна LVMH (Louis Vuitton и Dior) Бернар Арно, лишился первого места в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Он возглавлял рейтинг четыре дня – с 17 января 2020 года.

16 марта 2020 года LVMH Бернара Арно сообщила о начале производства антисептического геля для рук на предприятиях, производящих продукцию для таких брендов, как Givenchy и Christian Dior.

В середине марта 2020 года глава LVMH Бернар Арно возглавил список миллиардеров, потерявших больше всего в начале месяца. На закрытие торгов 13 марта его состояние сократилось на $14 млрд, до $84,6 млрд. Двумя месяцами ранее Арно на некоторое время стал самым богатым человеком мира с состоянием более $100 млрд

По состоянию на 28 июля Бернар Арно занимает третью строчку в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $107,8 млрд.

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