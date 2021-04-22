В течение следующих трех лет по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в Чернобыле планируют восстановить основные трассы. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко отметил, что Украина работает над тем, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития.

Об этом говорится в его комментарии по случаю открытия на ВДНХ в Киеве выставки "Чернобыль. Путешествие", сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"В Чернобыльской зоне сегодня внедряются новейшие технологии, восстанавливается природа, ЧАЭС стала уникальной площадкой для выработки альтернативной энергии. Считаю, что одним из символов развития территории являются новые дороги. Поэтому в этом году, в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, в зоне отчуждения стартовала президентская программа "Большая стройка". В течение следующих трех лет мы планируем восстановить здесь все основные трассы, обеспечив доступ в зону отчуждения природоохранникам, ученым, энергетикам и предпринимателям. Жизнь продолжается. Все это - результат героических усилий ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы", - сказал Кирилл Тимошенко.

Как отметили также в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов, выставка "Чернобыль. Путешествие" посвящена 35-летию Чернобыльской катастрофы. Она будет иметь 7 смысловых блоков, организаторы также планируют проводить дискуссионные программы, презентации и тематические лекции.

Посетители увидят архивные фотографии и видеоматериалы, работы мировых художников и известной украинской художницы Марии Примаченко, посвященные Чернобылю. Здесь с помощью VR технологий каждый сможет попасть в Чернобыль и исследовать его. В частности, увидеть, как четвертый энергоблок накрывали безопасным новым современным конфайнментом и как жизнь шаг за шагом возвращается в зону отчуждения.

26 апреля состоится предварительное открытие выставки для генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гроссе, Президента Украины и прессы. Для посетителей "Чернобыль. Путешествие" откроется после отмены жесткого карантина.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что за три года в Украине планируется отстроить и реставрировать 150 объектов культурного наследия.

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Автор: Иван Бойко