beko разработала холодильники, которые воспроизводят световой день и хранят фрукты и овощи свежими

Холодильники с технологией HARVESTfresh ™, разработанные beko, имитируют солнечные циклы с помощью специального света, и таким образом помогают сохранить витамины в овощах и фруктах в течение длительного срока.

Компания beko, лидер по производству бытовой техники в Европе, разработала холодильники с технологией HARVESTfresh ™, которые воспроизводят световой день и таким образом сохраняют фрукты и овощи свежими.

Использование технологии HARVESTfresh ™ поможет избежать ситуаций, когда фрукты и овощи выбрасываются на помойку из-за потери питательности, вкуса и пользы.

В холодильниках используется специальная технология генерации различных комбинаций трех основных цветов освещения (красное, зеленое, синее) для имитации солнечного света и его 24-часового солнечного цикла. Внутри холодильника воспроизводится естественный дневной цикл - день и ночь - и таким образом в сочетании с прохладной температурой создается благоприятная световая среда, которая позволяет хранить овощи и фрукты в течение длительного времени после того, как они были собраны.

«Наша глобальная цель - улучшать жизнь пользователей и способствовать популяризации культуры здорового питания. Технология HARVESTfresh ™ помогает избежать быстрой порчи полезных фруктов и овощей из-за неблагоприятных условий хранения, и обеспечивает их длительное хранение в том состоянии, в котором они были приобретены. Мы не ограничиваемся производством качественной бытовой техники - для нас не менее важно, чтобы ее пользователи жили здорово и потребляли качественные продукты», - заявил Арбатлы Алп, генеральный директор Беко Украины.

Специальные исследования, проведенные Intertek *, показали, что помидоры, морковь, зеленый перец, шпинат и ряд других овощей сохраняли витамины A и C в холодильнике с технологией HARVESTfresh ™ значительно дольше, чем в обычных холодильниках.

В компании заявляют, что эта инновация является частью глобальной программы beko, направленной на предоставление потребителям доступных "лайфхаков", способных улучшить качество жизни, а также мотивировать новое поколение к более здоровому питанию.

Компания beko является официальным партнером ФК «Барселона», и совместно с клубом развивает инициативу Eat Like a Pro, направленную на предотвращение детского ожирения, вдохновляя детей правильно питаться и брать пример с любимых спортсменов. В 2019 году инициатива Eat Like a Pro была масштабируема на сферу киберспорта, когда beko стала спонсором одной из самых популярных мировых игровых дисциплин - League of Legends.

Справка о компании beko

beko - международный бренд бытовой техники, входящий в группу компаний Arçelik, которая представлена ​​в более 140 странах. Компания предлагает линейки продуктов, включающих бытовую технику, кондиционеры и мелкую технику. beko - европейский лидер среди брендов на рынке отдельностоящей бытовой техники для дома и крупнейший бренд бытовой техники в Великобритании. Бренд является Главным партнером ФК "Барселона", именным партнером мужской баскетбольной команды "Фенербахче" и Официальным поставщиком Европейского чемпионата League of Legends (LEC).

Для более подробной информации просим обращаться: media@havasprkyiv.com.uainfo@beko.ua

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