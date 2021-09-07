Ожидается, что существенно подорожает аренда одно- и двухкомнатных квартир.

Стоимость аренды жилья в Украине по итогам 2021 года может вырасти на 25-30%.

Об этом сообщил УНИАН президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

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"В сегменте аренды жилья, если не возникнет новых форс-мажорных обстоятельств, нового локдауна, цены почти полностью вернутся к "пандемическому" уровню. Таким образом, стоимость аренды по итогам 2021 года вырастет на 25-30%", - сказал он.

По словам Питы, на цену повлияет то, что осенью возобновится активная деловая жизнь, а студенты должны вернуться к учебе.

В частности, осенью аренда квартир, преимущественно одно-, двухкомнатных в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове может вырасти в пределах 10-15%, в других областных центрах - до 7-10%.

При этом возможный рост коммунальных расходов на 40-70%, что ляжет на плечи арендаторов, станет предохранителем будущего роста цен несмотря на возможный рост спроса.

Аренда жилья: что необходимо знать

В соответствии с аналитикой "OLX Недвижимость", в преддверии начала учебного года цены на аренду квартир в Киеве, Харькове, Днепре в августе 2021 года выросли в среднем на 3% по сравнению с весной, в Одессе - на 5%, во Львове - на 2%.

По данным АСНУ, к концу года стоимость жилья на первичном рынке вырастет на 5-10%, на вторичном - до 7%.

Автор: Павел Степанец