От 3,8 тысячи гривень: где в Украине самая дешевая и самая дорогая аренда квартир

Самым дорогим районом столицы по-прежнему остается Печерский район.

Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру можно в Херсонской области – в среднем за 3,8 тыс. грн в месяц, тогда как в Киеве цена достигает 31,5 тыс. грн, говорится в исследовании DIM.RIA, которое имеется в распоряжении УНИАН.

В августе 2026 года стоимость аренды в Киеве продолжала расти: средняя цена однокомнатной квартиры составляет 31,5 тыс. грн (на 11% больше, чем в июле).

При этом самым дорогим районом столицы остается Печерский, где однокомнатная квартира в среднем обойдется в 38 тыс. грн, а самым дешевым – Деснянский район – 14,7 тыс. грн за однокомнатную квартиру (+9% по сравнению с июлем).

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В Закарпатье стоимость аренды осталась на уровне предыдущего месяца – 22,5 тыс. грн. Также превысили отметку в 20 тыс. грн/мес. цены на аренду в Ивано-Франковской (20,3 тыс. грн) и Днепропетровской (20 тыс. грн) областях.

Дешевле всего арендовать жилье можно в Херсонской области, где однокомнатная квартира в среднем стоит 3,8 тыс. грн в месяц.

При этом в августе количество объявлений об аренде жилья сокращалось в большинстве регионов. Наиболее значительное сокращение предложений наблюдалось в Кировоградской (-33%), Волынской (-32%), Житомирской (-29%), Черкасской (-23%) и Ривненской (-21%) областях. В то же время рост предложений фиксировался в Сумской (+33%), Полтавской (+10%), Черниговской (+7%), Одесской (+4%), Харьковской (+2%) областях, а также в Киеве (+10%).

Аренда жилья в Украине – последние новости

В июле стоимость аренды квартир в Украине продолжала расти из-за высокого спроса и дефицита предложения. Киев тогда сохранил лидерство по стоимости аренды жилья в Украине.

Ранее сообщалось, что стоимость аренды жилья в городах, которые первокурсники выбирают для обучения, существенно выросла по сравнению с предыдущим годом. По данным исследования OLX, самые высокие цены на аренду фиксировались в крупных экономических центрах страны.

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