Антитабачная ОО «Жизнь» участвует в переделе легального рынка сигарет, а не в борьбе за здоровье нации - эксперты

Эксперты прокомментировали инициированный ОО законопроект №2813, который предусматривает сразу несколько запретов для легальных производителей сигарет.

Если Верховная Рада примет проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака» №2813, это никак не скажется на здоровье нации, но доля контрабанды на рынке Украины существенно возрастет.

Об этом телеканалу «Прямой» заявили эксперты.

Проект №2813 предусматривает сразу несколько запретов для легальных производителей сигарет: запрет на брендирование упаковки, запрет на выкладку пачек сигарет на витринах и запрет на продажу пачек с округлыми и скошенными краями.

Главный инициатор этих запретов - общественная организация «Жизнь» - считает, что эти запреты сократят количество курильщиков.

Специалист ОО «Жизнь» Дмитрий Купыра заявил «Прямому», что внешний вид пачки способствует началу курения. «Поэтому, если запретить брендирование сигарет и не показывать их на прилавках, это даст только положительный результат», - сказал он.

Но с ним категорически не согласны эксперты и сами потребители.

В результате опроса, проведенного социологической службой InfoSapiens, выяснилось, что главная причина, по которой украинцы начинают курить, заключается в том, что курит их окружение. Но сам внешний вид пачек, их дизайн повлиял только на 2% и никакого влияния не имел на молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Это означает, что запреты, прописанные в проекте 2813, лишены всякого смысла.

По мнению Ксении Ляпиной, председателя Государственной регуляторной службы в 2015-2019 годах, эти и им подобные запреты не имеют никакого отношения к вопросам здоровья.

«Это не более чем передел рынка, и такие ограничения приводят лишь к росту продаж дешевых сигарет и контрабанды», - сказала она.

Она считает, что запрет на брендирование и выкладку на прилавках повлияет на выбор исключительно тех, кто уже курит, потому что курильщики вынуждены будут покупать более дешевые сигареты, а низкую цену предлагают контрабандисты, которые не платят налоги.

Кроме того, как отмечается в исследовании «Столпы экономики: кто и как регулирует табачную промышленность», контрабандисты будут поставлять в Украину именно брендированные сигареты, поэтому пострадают легальные украинские производители.

Автор этого исследования, экономист Борис Кушнирук, подчеркивает, что идея стандартизировать упаковки и запретить производство пачек со скошенными и округлыми краями, как сказано в проекте №2813, - это абсурд.

«ОО «Жизнь» получает за свою работу большие деньги, но ее деятельность направлена не на здоровый образ жизни, а на борьбу с легальным рынком и легальными компаниями, которые дают бюджета миллиарды гривен», - уверен экономист.

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