Снижение цены на нефть и природный газ облегчит импортную нагрузку для Украины.

Объявление Дональдом Трампом о значительном повышении импортных пошлин на товары из 60 стран привело к обвалу котировок на рисковые активы почти во всех рыночных сегментах и притоку средств в суверенные облигации развитых стран. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

Аналитики напомнили, что в минувшую среду президент США заявил о введении так называемых "равноценных" импортных пошлин. Эти пошлины состоят из базовых 10% на подавляющее большинство товаров, импортируемых в США, начиная с 5 апреля, а также пошлин с еще большими ставками на широкий перечень товаров главных торговых партнеров, начиная с 9 апреля. В частности, товары из Китая будут подлежать налогообложению пошлинами с общей ставкой 54%, Тайваня - 32%, Южной Кореи - 25%, Японии - 24%, ЕС - 20%.

На следующий день после объявления Трампом "равноценных" пошлин индекс S&P 500 упал на 4,8%, худший дневной результат со времени введения локдаунов для обуздания пандемии Covid-19 в 2020 году. В то же время произошел значительный приток средств инвесторов в облигации с высоким инвестиционным рейтингом, которые традиционно считаются одними из самых безопасных активов, прежде всего государственных облигаций развитых стран.

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"Рынки сырья в целом отреагировали на "День освобождения" преимущественно негативно, особенно в сегментах цветных металлов, а также нефти и газа. Дополнительный мощный удар по ценам на нефть был нанесен со стороны ОПЕК+, которая решила увеличить объемы добычи, начиная с апреля, значительно выше своих предыдущих планов", - говорят в ICU.

По словам аналитиков, решение администрации Трампа значительно повышает риски рецессии и в любом случае приведет к значительному замедлению экономического роста. При этом непрозрачность и хаотичность всего процесса повышения пошлин усиливают неопределенность, которая наносит не меньший вред, чем само повышение пошлин. Значительный ущерб также нанесут ответные контрмеры торговых партнеров США, и это может вызвать еще более резкие действия администрации Трампа. В целом же разрушение международных связей может привести к существенному замедлению мировой экономики.

"Для Украины же преимущественным негативным последствием глобальной торговой войны могут стать меньшие возможности в получении финансовой помощи от ослабленных партнеров. Кроме того, украинский экспорт будут подавлять более низкие мировые цены на сырье, прежде всего продукцию горно-металлургического комплекса", - говорится в сообщении.

В то же время также будут снижаться цены на нефть и природный газ, что облегчит импортную нагрузку. Дополнительные возможности могут открыться для украинских экспортеров агропродукции, в случае если ЕС и другие страны создадут значительные барьеры для американских агрокомпаний, отметили в ICU.

Новые пошлины США - последние новости

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных пошлин с другими странами. Он сообщил, что США вводят 20% пошлины на товары из Европейского Союза. Минимальные пошлины для других стран от США составят 10%. Против Китая США вводят 34% пошлины, а против Великобритании - 10%. К Украине применяется минимальная 10% пошлина.

Еврокомиссия предложила ввести на ряд американских товаров контрпошлины в размере 25%, чтобы ответить на американские тарифы на сталь и алюминий.

По данным Washington Post, миллиардер Маск прямо попросил президента США Дональда Трампа отменить новые пошлины, ведь его компания Tesla уязвима к пошлинам, поскольку имеет ключевые производства и рынки в США и Китае.

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