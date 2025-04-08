Миллиардер пытался обойти ключевых советников президента в этом вопросе, но его попытки были неудачными.

Миллиардер Илон Маск прямо просил президента США Дональда Трампа отменить новые пошлины. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что Маск обошел советников президента и обратился к нему лично. Попытка не имела результата: в понедельник Трамп пригрозил дополнительными 50% пошлинами на импорт из Китая, дополнив уже объявленные 34%.

Параллельно Маск опубликовал видео с Милтоном Фридманом, который объясняет ценность глобальной торговли на примере простого карандаша. В субботу Маск публично атаковал одного из главных авторов тарифной политики Трампа, советника по вопросам торговли Питера Наварро:

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"Степень доктора экономики в Гарварде - это плохо, а не хорошо".

Белый дом ответил через пресс-секретаря Кэролайн Ливитт:

"Президент собрал отличную команду... Когда он принимает решение, все идут в одном направлении, чтобы его выполнить".

В интервью вице-премьеру Италии Маттео Сальвини Маск высказался за нулевые тарифы между США и ЕС: "В конце концов, я надеюсь, что будет достигнуто соглашение, что и Европа, и Соединенные Штаты должны в идеале перейти, на мой взгляд, к ситуации с нулевыми тарифами".

Как Маск страдает от новых пошлин

Компания Маска Tesla уязвима к пошлинам, поскольку имеет ключевые производства и рынки в США и Китае. Однако другие автопроизводители могут пострадать еще больше.

В 2020 году компания подала иск против администрации Трампа из-за тарифов на импорт из Китая. Маск сначала поддержал иск, но впоследствии негативно отреагировал, критикуя сотрудников. Это произошло после того, как консервативные аккаунты обвинили Маска в попытках угодить Китаю.

Последние действия Трампа шокировали часть деловой среды, в частности тех, кто финансово поддерживал его кампанию. Друзья Маска, в частности инвестор Джо Лонсдейл, пытались убедить администрацию, что "тарифы нанесут вред американским компаниям больше, чем китайским".

По словам одного из собеседников, бизнес-группа на выходных начала формировать неформальное лобби в поддержку более мягкой торговой политики.

Несколько лидеров, которые ранее поддерживали Трампа, надеялись, что такие фигуры, как министр финансов Скотт Бессент, смягчат курс. Но неожиданно сильную поддержку тарифам оказал министр торговли Говард Лутник - ключевой союзник Маска в команде Трампа.

Конфликт произошел за несколько недель до ожидаемой отставки Маска с административной роли в правительстве. Тем временем Tesla сталкивается с падением спроса, частично из-за политической активности Маска. Аналитик Wedbush Дэн Айвз снизил целевую цену акций Tesla с $550 до $315:

"Негативную реакцию тарифной политики Трампа в Китае на компанию Маска будет трудно недооценить. Tesla фактически стала политическим символом... это очень плохо для будущего этого революционного технологического лидера".

В понедельник акции Tesla упали более чем на 2,5% и закрылись на $233,29. С начала года падение превысило 38%.

Влияние пошлин Трампа на мировой рынок

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о введении сокрушительных пошлин в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Америку. Они начали действовать с 3 апреля. Также США ввели 20% пошлины на товары из Евросоюза.

Из-за этого акции на мировых рынках упали. Доллар упал до шестимесячного минимума вместе с доходностью американских облигаций, фьючерсы на Nasdaq упали на 3,2%, европейские фьючерсы снизились почти на 2%, а золото побило рекорды.

В связи с этим в МВФ предупредили о рисках для мировой экономики из-за сокрушительных пошлин Трампа. По словам руководительницы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, эксперты продолжают оценивать макроэкономические последствия объявленных тарифных мер.

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