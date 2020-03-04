Цены на недвижимость в Киеве будут расти – эксперт

На текущий момент эти цены в 2-2,5 раза ниже цен в столицах соседних европейских государств.

Цены на недвижимость в украинской столице будут расти, поскольку на текущий момент они в 2-2,5 раза ниже цен в столицах соседних европейских государств.

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Такое мнение высказал сооснователь портала ЛУН.ua Андрей Мима, выступая на форуме "Ипотека - инструмент быстрого развития экономики".

По его словам, в прошлом году цена на квадратный метр жилья в Киеве в гривне была относительно стабильной, составляя около 23-24 тысяч гривень, но за счет укрепления национальной валюты выросла с 850 до 1 тысячи за метр в долларовом эквиваленте.

"Будет ли цена расти далее? Скорее всего, да. Если посмотреть для сравнения на соседние столицы - Будапешт, Варшаву, Прибалтику, то средняя стоимость метра там в два - два с половиной раза выше - 2-2,5 тысячи долларов. Так что нам есть куда расти", - сказал Мима.

При этом он назвал рост цен на недвижимость полезным для рынка, так как это позволит строить более качественное жилье.