9 часов практических знаний, 10 ТОПовых предпринимателей и 8 тысяч гостей. Чего ждать на масштабном форуме Бизнес-Концентрат 5.0.?

10 апреле в Дворце Спорта пройдет масштабный форум для предпринимателей Бизнес-Концентрат 5.0. В рамках форума запланирована насыщенная 9-ти часовая программа выступлений от ТОПовых бизнесменов СНГ. Практические кейсы, истории успеха и неудач, тренды и тенденции в мире бизнеса, будущие перспективные ниши и просто большая порция вдохновения и мотивации и спикеров форума.

Организатором выступает образовательная компания «Prizma». Организованный компанией форум Бизнес-Концентрат 4.0. был признан лучшим бизнес-ивентом 2019 года, по версии Business Speaker Awards 2019.

«На каждом событии, которое мы организовываем, мы ставим перед собой 2 задачи. Во-первых, подобрать спикеров, которые могут дать и мощную порцию мотивации, и практические знания в бизнесе. А во-вторых, дать возможность гостям найти единомышленников, возможных партнёров для бизнеса, либо просто создать вокруг себя новое созидающее окружение. Поэтому наша команда уделяет большое внимание контенту на сцене и нетворкингу в зале», - прокомментировал основатель Prizmа, Артем Майдан.

На форуме выступят:

Василий Хмельницкий – известный украинский инвестор, основатель холдинговой компании UFuture, в которые входят социальные и бизнес-проекты общей стоимостью $1 млрд. Основатель UNIT.City. Входит в ТОП-50 самых богатых людей Украины с состоянием $240 млн. по версии Forbes.

Михаил Федоров – вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации. Помимо политической карьеры, известный digital специалист и основатель компании SMMSTUDIO. Руководил digital-направлением предвыборной кампании кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского.

Виктория Тигипко – основатель и управляющий партнер венчурного фонда ТА Ventures, основатель закрытого клуба частных инвесторов iClub и коммьюнити для женщин-руководительниц в IT и tech-бизнесе WTECH. Президент Одесского международного кинофестиваля и Председатель Наблюдательного совета Украинской киноакадемии.

Олег Гороховской – сооснователь monobank первого в Украине мобильного банка. Клиентам monobank стало уже более 16 млн клиентов, и он считается самым быстрорастущим банком без отделений в мире.

Оскар Хартман – серийный предприниматель, инвестор, филантроп, спортсмен. Основатель более 10 компаний, капитализация которых превышает $5 млрд. Портфель венчурных инвестиций насчитывает 70 компаний по всему миру среди которых пять компаний достигли капитализацию более 1 млрд. долларов США.

Маргулан Сейсембай - Казахский предприниматель, основатель компании "Сеймар" Участник списка Forbes Kazakhstan «50 самых влиятельных бизнесменов-2019». Управляющий партнёр фондов "Asadel Partners” и “Asadel Venture” и благотворительных фондов Seimar Social Fund и Фонда Ниет.

Александр Конотопский – основатель и CEO Ajax Systems - самой титулованной беспроводной системе безопасности в Европе. Компания продаёт свою продукцию в более чем 70 стран мира и оценивается в $100 млн.

Константин Ефименко - предприниматель, президент фармацевтической компании “Biopharma”, глава совета директоров компании по производству тормозных колодок для грузовых ЖД вагонов «Трибо». Biopharma экспортирует свою продукцию в более чем 36 стран мира и вырабатывает 20 000 000 упаковок препаратов на год. А каждый пятый грузовой ЖД вагон в мире (!) оснащен тормозными колодками «Трибо»

Роман Прокофьев - сооснователь Jooble, одного из крупнейших сервисов по поиску работы в мире. Только за 2019 год Jooble воспользовалось более 500 миллионов человек. Компания работает в 71 стране мира на 25 разных языках. Роман также является активным инвестором IТ-компании, Limited Partner в нескольких венчурных фондах в Украине и США.

Тимур Турлов – основатель и владелец инвестиционной компании Freedom Holding Corp., с рыночной капитализацией свыше $750 млн. Компания построила сеть из 36 филиалов по всему миру, а собственный капитал холдинга составляет $523 млн. Сегодня Тимур один из самых востребованных специалистов по фондовому рынку США.

Также гостей форума ждет активный нетворкинг, подарки от партнеров, рабочая книга, видеозаписи выступлений, кофе-паузы и вечеринка.

Стоимость билетов от 1600 грн.

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Справка о компании

Образовательная компания PRIZMA – это команда профессионалов и предпринимателей, которая на протяжении двух лет организовывает масштабные бизнес-мероприятия, семинары и форумы – такие как Бизнес-Концентрат, Business Women Day, Первая мужская конференция, Форум с Евгением Чичваркиным. Всего за время работы, ивенты компании посетили 20 000 гостей. Также в активе компании закрытое бизнес – сообщество – PRIZMA Club.

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