Глава градостроительного комитета ВРУ Клочко представил нового первого замглавы ГАСИ Костенко

Ранее сегодня правительство приняло решение о назначении Елены Костенко на должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Сегодня, 27 декабря, в Государственной архитектурно-строительной инспекции глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко представил коллективу первого заместителя главы ГАСИ Елену Костенко.

Это произошло через несколько часов после назначения Елены Костенко на соответствующую должность.

Соответствующее распоряжение №1350 Кабмин опубликовал 27 декабря.

Напомним, согласно данным из официальной биографии, 32-летняя Елена Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета, является кандидатом юридических наук.

С апреля 2016 года и до назначения в ГАСИ работала начальником Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины. На этой должности Костенко занималась в том числе созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки, которые находились в сфере управления МОН.