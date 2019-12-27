Кабмин назначил первого замглавы Государственной архитектурно-строительной инспекции

Первым заместителем главы Государственной архитектурно-строительной инспекции стала 32-летняя Елена Костенко.

Кабинет министров Украины назначил первым заместителем главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Елену Костенко.

Об этом говорится в распоряжении КМУ, которое есть в распоряжении редакции.

Согласно данным из официальной биографии, 32-летняя Елена Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета, является кандидатом юридических наук.

На государственную службу пришла в мае 2014 года, после революции Достоинства, аналитиком в Кабмин.

В 2015-2016 годах работала и.о. директора Департамента по вопросам деятельности правоохранительных органов и органов юстиции Секретариата КМУ, а затем первым замом директора Департамента по вопросам эффективного управления госсобственностью Секретариата КМУ.

В рамках департамента в течение 2015 года принимала активное участие в проведении резонансных служебных расследованиях, в частности в проверке деятельности ГФС Украины относительно неэффективности управления.

С апреля 2016 года, после смены Кабмина Елена Костенко стала начальником Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.

На этой должности Костенко занималась созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки, которые находились в сфере управления МОН. Также Костенко занималась усовершенствованием нормативной базы этого управления Минобразования.

Ранее и.о. председателя ГАСИ был Александр Строкач.