Кабмин назначил первого замглавы Государственной архитектурно-строительной инспекции
Кабинет министров Украины назначил первым заместителем главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Елену Костенко.
Об этом говорится в распоряжении КМУ, которое есть в распоряжении редакции.
Согласно данным из официальной биографии, 32-летняя Елена Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета, является кандидатом юридических наук.
На государственную службу пришла в мае 2014 года, после революции Достоинства, аналитиком в Кабмин.
В 2015-2016 годах работала и.о. директора Департамента по вопросам деятельности правоохранительных органов и органов юстиции Секретариата КМУ, а затем первым замом директора Департамента по вопросам эффективного управления госсобственностью Секретариата КМУ.
В рамках департамента в течение 2015 года принимала активное участие в проведении резонансных служебных расследованиях, в частности в проверке деятельности ГФС Украины относительно неэффективности управления.
С апреля 2016 года, после смены Кабмина Елена Костенко стала начальником Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.
На этой должности Костенко занималась созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки, которые находились в сфере управления МОН. Также Костенко занималась усовершенствованием нормативной базы этого управления Минобразования.
Ранее и.о. председателя ГАСИ был Александр Строкач.