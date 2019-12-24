В Кабмине придумали, как решить проблему долгостроев

Минразвития громад предлагает финансировать достройку проблемных объектов жилищного строительства за счет ежегодного выделения средств из местных бюджетов.

Министерство развития громад и территорий Украины разрабатывает законопроект, который предусматривает завершение строительства проблемных объектов жилищного строительства за счет ежегодного выделения средств из местных бюджетов.

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Как сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий, сейчас законопроект проходит публичные общественные обсуждения.

«Проектом закона предусмотрено, что финансирование работ по техническому обследованию объектов жилищного строительства осуществляется за счет средств областных бюджетов. Финансирование завершения строительства проблемных объектов жилищного строительства за счет средств местных бюджетов будет ежегодно предусматриваться в программе социально-экономического развития соответствующего населенного пункта. Объемы финансирования будут уточняться ежегодно с учетом возможностей областных и местных бюджетов», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что с целью решения существующей проблемы предусматривается создание областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями комиссий для проведения технического обследования объектов жилищного строительства; проведение технического обследования проблемных объектов; утверждение органами местного самоуправления местных целевых программ завершения строительства, включающих совокупность взаимосвязанных задач и мероприятий, согласованных по срокам и ресурсному обеспечению.

В документе подчеркивается, что последние годы в Украине участились случаи длительного жилищного строительства, объекты которого не могут быть приняты в эксплуатацию в установленном законодательством порядке, и к финансированию которых преимущественно привлекались средства физических или юридических лиц, в связи с чем такие объекты символически сравнивали со знаменитым «Элита-центром» или из-за массовости получили название «дома Войцеховского».

«Как следствие, совладельцы имущественных прав в проблемных объектах жилищного строительства не могут реализовать конституционное право на жилье. Министерство развития общин и территорий Украины проанализировало информацию, полученную от областных государственных администраций и Киевской городской государственной администрации. По информации последних, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине считаются проблемными 150 объектов жилищного строительства. Больше всего таких объектов в Киеве - 51, Киевской (23) и Одесской (14) областях», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития громад и территорий намерено запретить финансирование покупки жилья в Украине до введения его в эксплуатацию через государственные программы приобретения квартир.