В Украине насчитали 150 долгостроев: больше всего их в Киеве

По словам Бабак, появление долгостроев вызвано финансовыми проблемами заказчиков, судебными имущественными вопросами, уголовными делами, банкротством, ненадлежащим оформлением разрешительных документов, отсутствием разрешительных документов и проектно-сметной документации.

В Украине по состоянию на 1 октября 2019 года считаются проблемными 150 объектов жилищного строительства.

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Как сообщила пресс-служба Министерства развития громад, об этом сказала министр Алена Бабак во время рабочей встречи по разработке концепции проекта закона по урегулированию вопросов долгостроев и путей решения проблем пострадавших инвесторов.

«В Украине длительное время существует проблема обманутых инвесторов, которые вложили свои деньги в строительство, но, к сожалению, до сих пор не могут полноценно вступить в права собственности. По официальным данным облгосадминистраций и Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине считаются проблемными 150 объектов жилищного строительства. Больше всего таких объектов в Киеве - 51, Киевской (23) и Одесской (14) областях», - говорится в сообщении.

По словам Бабак, появление долгостроев вызвано финансовыми проблемами заказчиков, судебными имущественными вопросами, уголовными делами, банкротством, ненадлежащим оформлением разрешительных документов, отсутствием разрешительных документов и проектно-сметной документации.

«Почему мы не можем передать 150 объектов на достройку? Что блокирует системное решение этой проблемы? Мы видим, что есть определенные законодательные ограничения, барьеры, которые не позволяют системно подойти к урегулированию этого вопроса. Мы понимаем, что сегодня должны разработать проект закона, который комплексно урегулирует проблемные вопросы», - цитирует пресс-служба Бабак.

По словам министра, сейчас на законодательном уровне отсутствует определение понятия, что такое долгострой, нет перечня или реестра проблемных объектов строительства, а также механизмов передачи таких объектов от одного заказчика строительства другом.

«Эти вещи должны быть очерчены в законопроекте! Поэтому, учитывая информацию от пострадавших инвесторов и наработанные ранее концепции, Минрегион разработает проект закона и после 20 декабря вынесет на обсуждение экспертов и инвесторов проблемных объектов строительства», - отметила Бабак.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития громад и территорий намерено запретить финансирование покупки жилья в Украине до введения его в эксплуатацию через государственные программы приобретения квартир.