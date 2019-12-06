Кабмин запустил процесс цифровизации государственной службы: начали с личных карточек чиновников

По словам Гончарука, Национальное агентство по вопросам государственной службы будет тестировать систему и наполнять ее необходимой информацией.

Кабинет министров Украины в тестовом режиме запустил единую ИТ-систему по управлению персоналом PoClick, которая охватит более 200 тыс. государственных служащих.

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Об этом говорится в сообщении на правительственном портале, ссылаясь на информацию премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«Система PoClick заменит кучу обременительных кадровых процедур - они будут автоматизированы. Госслужба должна быть эффективной, а трудоустройство - простым и удобным», - цитирует пресс-служба Гончарука.

По его словам, Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) будет тестировать систему и наполнять ее необходимой информацией. Уже началось заполнение личных карточек сотрудников и базовых HR-процедур.

«От этого выиграют все: и государство, и те, кто на него работают. Мы сэкономим и деньги, и бумагу, а самое главное - время, которое люди тратят на переписывание заявлений и бланков вместо того, чтобы приносить пользу стране», - цитирует пресс-служба Гончарука.

По информации правительства, уже до конца этого года к проекту присоединится Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации. Более того, в 2020 году по системе PoClick будут работать госслужащие всех министерств, а впоследствии - и всех государственных органов в Украине, общее количество которых превышает 5 тысяч.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Гончарук заявлял, что следующий, 2020 год, станет годом тотальной цифровизации страны. Это, по его словам, означает, что после 2020 года украинское государство должно быть полностью в смартфоне.