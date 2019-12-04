Кабмин отменил беспроцентные кредиты на жилье для госслужащих

Правительство отменило постановление от 2004 года, которым был утвержден порядок предоставления госслужащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий, беспроцентных кредитов на строительство жилья, покупку квартиры или дома.

Кабинет министров Украины отменил постановление от 2004 года, которым был утвержден порядок предоставления государственным служащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий, беспроцентных кредитов на строительство жилья, покупку квартиры или дома.

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Об этом говорится в постановлении правительства №978 от 27 ноября, опубликованном на сайте Кабмина.

"Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2004 № 182 "Об утверждении порядка предоставления государственным служащим, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов", - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее член Совета НБУ Василий Фурман отметил, что дальнейшее смягчение монетарной политики Национального банка Украины в части снижения учетной ставки будет способствовать оживлению отечественного рынка недвижимости, так как это повлечет за собой удешевление кредитов для населения на покупку недвижимости.