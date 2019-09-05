Глава НБУ обещает кредиты под 12% годовых

По словам Смолия, снижение учетной ставки необходимо, но это не единственное условие.

Снижение кредитных ставок в Украине до уровня 12% годовых является реальной задачей.

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Об этом заявил журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий, комментируя вопрос о реалистичности соответствующего заявления премьер-министра Алексея Гончарука.

«Это абсолютно реальные цифры по стоимости ресурсов. Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8%. И маржу, в которую закладывают банки свои риски, можно сократить до 3-4%, то мы получим чисто математическим действием 12», - сказал глава НБУ.

Смолий подчеркнул, что снижение учетной ставки необходимо, но это не единственное условие, и требуется имплементация закона о защите прав кредиторов, судебная реформа.

По его словам, в комплексе эти действия дадут возможность снизить стоимость кредитов для бизнеса и населения.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе своего выступления в Верховной Раде назвал одним из главных приоритетов нового правительства удешевление кредитов для развития экономики.

Национальный банк сегодня, 5 сентября, огласил решение о снижении с 6 сентября учетной ставки до 16,5% годовых после ее снижения в июле до 17% годовых.