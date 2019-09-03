Зеленский провел кадровые изменения в АМКУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую.
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Указ №643/2019 обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в документе.
Указом №642 с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета уволена Анна Артеменко, указом №644 на эту должность назначена Ирина Копайгора.
Как сообщал УНИАН, 5 июля Зеленский уволил с должностей государственных уполномоченных АМКУ Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельскую.