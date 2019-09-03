Зеленский провел кадровые изменения в АМКУ

Президент назначил первым заместителем председателя АМКУ Ольгу Пищанскую. Также президент назначил госуполномоченным Антимонопольного комитета Ирину Копайгору.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую. Читайте такжеКитайские компании уже купили акции завода "Мотор Сич", теперь решение за АМКУ Указ №643/2019 обнародован на сайте главы государства. "Назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в документе. Указом №642 с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета уволена Анна Артеменко, указом №644 на эту должность назначена Ирина Копайгора. Как сообщал УНИАН, 5 июля Зеленский уволил с должностей государственных уполномоченных АМКУ Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельскую.

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