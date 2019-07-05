Зеленский уволил трех госуполномоченных АМКУ

Соответствующие указы от 5 июля размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Читайте такжеБизнес перестал жаловаться на коррупцию в АМКУ - Европейская бизнес ассоциация Соответствующие указы от 5 июля размещены на сайте главы государства. В частности, указом №484/2019 президент уволил Вовка с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Также указами №485/2019 и №486/2019 от должностей госуполномоченных освобождены Полюхович и Загребельская.

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