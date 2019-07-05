Зеленский уволил трех госуполномоченных АМКУ
14:59, 05 июля 2019Разное
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Соответствующие указы от 5 июля размещены на сайте главы государства.
Президент уволил замглаву Антимонопольного комитета / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
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Соответствующие указы от 5 июля размещены на сайте главы государства.
В частности, указом №484/2019 президент уволил Вовка с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного.
Также указами №485/2019 и №486/2019 от должностей госуполномоченных освобождены Полюхович и Загребельская.
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