Китайские компании уже купили акции завода "Мотор Сич", теперь решение за АМКУ

Ранее WSJ писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев на следующей неделе, чтобы убедить руководство "Мотор Сичи" не заключать сделку.

Китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода "Мотор Сич".

Об этом сообщил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш, пишет Громадське.

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем", - отметил Малыш.

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В то же время, директор по связям с общественностью не подтвердил информацию американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании "Beijing Skyrizon Aviation". "У меня такой информации нет", - рассказал Малыш.

Как сообщал УНИАН ранее, по информации издания The Wall Street Journal, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон лично постарается убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Издание отмечает - соглашение с "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.