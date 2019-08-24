WSJ: США пытается заблокировать продажу "Мотор-Сич" Китаю

По информации издания, на следующей неделе Джон Болтон посетит Киев и планирует встречу с руководством "Мотор-Сич".

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон лично пытаться убедить украинское руководство отказаться от идею продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные из администрации президента США.

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По информации издания, на следующей неделе Джон Болтон посетит Киев и планирует встречу с руководством "Мотор-Сич". "Мы поговорим с Украинской об амбициях Китая и о том, что мы видим в том, что Китай имеет в виду", - отмечает высокопоставленный чиновник администрации. "Это все является частью стратегии национальной безопасности и национально-оборонительной стратегии. Это стратегическая конкуренция с Китаем ", - добавляет он.

Издание отмечает - соглашение с "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.

По данным американских чиновников и авиационных служб частного сектора, китайцы особенно хотят получить возможность производства тяжелых авиадвигателей. "Мы раз удерживаем китайцев от овладения этой технологии", - отмечает других чиновник администрации президента США.

Приобретение "Мотор Сич" будет способствовать наращиванию военных сил Китая, чему Вашингтон пытался препятствовать путям введения эмбарго на продажу товаров военного назначения.

Издание также отмечает, что официальные лица Украины и Китая отказались комментировать эту сделку.