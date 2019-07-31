В Украине запустили портал открытых геоданных для громад

Это позволит громадам увеличить поступления в бюджет, эффективно управлять своими активами и решить экологические проблемы.

В Украине запустили первый портал открытых геопространственных данных для громад, применение которого будет способствовать инновационному развитию общества и наполнению местных бюджетов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) со ссылкой на министра Геннадия Зубко.

"В Украине запустили первый портал открытых геоданных для громад. Это первый инструмент для разумного управления громадами. Он содержит более 100 датасетов, 40 источников и 13 советов по их применению", – сказано в сообщении.

По словам Зубко, ранее данные об экономическом развитии, промышленности, рекреационном потенциале, застройке, актуальные и высокоточные данные о почвах, сельскохозяйственных культурах - все то, что нужно каждой общине для принятия различных решений и дальнейшего развития - были разбросаны по разным источникам.

"Для решения проблемы поиска целого ряда данных, имеющих конкретную географическую локализацию, команда проекта "Е-решения для громад" создала GIS-DATA портал. Он сочетает в себе простую, структурированную по рубрикам подборку геопространственных слоев (ГПС) и различных аналитических Е-решений, направленных на инновационное развитие общества и наполнение местных бюджетов", – цитирует пресс-служба Зубко.

Он отметил, что внедрение таких аналитических Е-решений позволит громадам увеличить поступления в бюджет, эффективно управлять своими активами, решить экологические проблемы, мониторить окружающую среду, прогнозировать развитие неблагоприятных погодных явлений и управлять сетью социальной инфраструктуры.

Проект реализуется гражданским союзом "Центр развития инноваций" при поддержке Программы ULEAD с Европой.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с международными партнерами планирует до 2021 года создать Градостроительный кадастр Украины. Создание кадастра позволит проанализировать механизмы ведения учета недвижимости, земельных участков и реестра арендаторов. Новая система геоинформационных данных позволит ускорить процесс оформления земельных участков, который сегодня длится от 70 до 394 дней.