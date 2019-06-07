Жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса"

С 23 мая "Вода Донбасса" была отключена от электричества, из-за чего 100 000 жителей Донбасса остаются без воды.

На сайте petition.president.gov.ua зарегистрирована петиция гражданки Украины Анастасии Киреевой, которая призывает власти решить вопрос подключенияк электричеству водоканала КП "Вода Донбасса".

"С 23 мая по заявке ГП "Укринтерэнерго" КП "Компания "Вода Донбасса" была отключена от электричества, из-за чего 100 000 жителей Донбасса остаются без воды. 35 000 человек уже были без воды весь апрель! Многие из них проживают в сёлах. Ситуация критичная!!! Многие из них живут за счёт сельского хозяйства, которое не может существовать без воды!!!", - говорится в петиции.

Ранее сообщалось, что 3 апреля вице-премьер-министр Украины и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил Минэкономразвития предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Вода Донбасса", которое накопило долги по оплате за использованную электроэнергию.

Напомним, "Вода Донбасса" 23 мая была частично отключена от электроснабжения из-за долгов перед поставщиком ГП "Укринтерэнерго". По состоянию на 25 мая почти 35 тысяч человек в 16 населенных пунктах остались без водоснабжения. 27 мая воду отключили еще в шести населенных пунктах.

Как ранее сообщалось, по мнению вице-президента Ассоциации водоканалов Украины Ольги Бабий, КП "Вода Донбасса" должен быть предоставлен специальный статус и гарантии неотключения этого водоканала от электроэнергии, а также дополнительная субвенция из госбюджета для покрытия расходов этого предприятия.