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Американская страховая корпорация AIG закрывает представительство в Украине

12:25, 06 июня 2019
Разное
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается на сайте компании со ссылкой на решение акционеров о прекращении предоставления финансовых услуг.

«Решение акционеров о прекращении страховой деятельности и аннулировании лицензий является частью глобальной стратегии AIG и касается не только территории Украины», - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что ее опыт деятельности в Украине был «исключительно положительным».

Справка УНИАН. American International Group, Inc. (AIG) — американская страховая корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. AIG - мировой лидер в страховании с более чем 90-летней историей опыта и обслуживания клиентов в более чем 160 странах и юрисдикциях.

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Теги: #страховая компания